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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La mescola Chili Blend: grip costante e resistenza all’abrasione. Uno degli aspetti tecnici più rilevanti che definiscono le prestazioni del Continental AllSeasonContact 2 riguarda l’approccio ingegneristico alla composizione chimica della gomma. In un pneumatico progettato per la categoria all-season, la sfida principale consiste nel mantenere un equilibrio tra la morbidezza necessaria per garantire aderenza quando le temperature sono basse e la rigidità strutturale richiesta quando il termometro sale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Continental Allseasoncontact 2 ( 185/65 R15: Analisi onesta

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