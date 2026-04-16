Le giornaliste e i giornalisti italiani hanno deciso di incrociare le braccia per la terza volta quest’anno, aderendo a uno sciopero indetto dai sindacati di categoria. La protesta riguarda condizioni lavorative e questioni contrattuali, e coinvolge diversi mezzi di informazione nel paese. La mobilitazione si svolge nel rispetto delle procedure previste dalla legge, con manifestazioni e assemblee in varie città.

COMUNICATO SINDACALE FNSI Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top.🔗 Leggi su Amica.it

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