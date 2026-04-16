Caos ad Affari Tuoi cos’è successo nella puntata del 15 aprile?

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 15 aprile, si sono verificati momenti di confusione nello studio. I concorrenti e i conduttori hanno avuto difficoltà a mantenere la calma, con alcuni episodi che hanno interrotto bruscamente il normale svolgimento del programma. Non sono stati riportati dettagli specifici su eventuali incidenti o comportamenti fuori norma, ma la scena è rimasta caratterizzata da un clima di grande tensione.

Nello studio di Affari Tuoi, durante la puntata andata in onda il 15 aprile, si è scatenato il caos. Ecco cos’è successo. Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda mercoledì 15 aprile su Rai 1, si è scatenato il caos in studio. Un appuntamento che ha tenuto con il fiato sospeso e ha lasciato senza parole Stefano De Martino. “Puntata molisana, conduce Herbert Ballerina” con queste parole Stefano De Martino ha aperto la puntata, passando la parola alla sua spalla comica. De Martino si è esibito come ballerino sulle note dell’ultimo successo di Sal Da Vinci, in uno stecchetto che ha subito conquistato il pubblico. A giocare in questa puntata è stato Michele, meccanico, e la sua ragazza Dayana, dalla provincia di Campobasso.🔗 Leggi su Novella2000.it

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King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21

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