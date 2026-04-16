Lo scorso 8 aprile, è stato emesso un nuovo buono fruttifero postale a cedola 8 anni da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Questi titoli prevedono il pagamento di interessi ogni sei mesi, come indicato dalla loro denominazione. La caratteristica principale di questa emissione riguarda il doppio tasso di interesse, che influisce sui rendimenti complessivi. È possibile investire in questi strumenti attraverso gli sportelli postali o i canali online delle poste.

Lo scorso 8 aprile, Cassa Depositi e Prestiti ha emesso dei nuovi buoni fruttiferi postali. Si tratta di quelli a cedola 8 anni, una tipologia di titoli che si distingue dalle altre perché il pagamento degli interessi avviene ogni 6 mesi mediante, come si può capire dal nome, cedole periodiche. Il funzionamento è simile dunque a quello dei titoli di Stato – anche se i rendimenti sono spesso più contenuti. Vediamo quale tasso di interesse offrono. Le caratteristiche del Bfp a cedola 8 anni. I buoni postali a cedola 8 anni sono prodotti disponibili solo in versione digitale. Significa che non esiste alcun documento cartaceo ma solo una registrazione elettronica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Buono fruttifero postale a cedola 8 anni, rendimenti con doppio tasso e come investire

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