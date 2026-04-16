Brondby-Sonderjyske venerdì 17 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle ore 19:00 si gioca la partita tra Brondby e Sonderjyske. Le due squadre occupano rispettivamente le ultime posizioni in classifica nel girone delle sei migliori del campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei pronostici per l’incontro. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti per migliorare la posizione in classifica.

Brondby e Sonderjyske sono rispettivamente all’ultimo e al penultimo posto in classifica, ovviamente con riferimento al Mesterskabsspil, il girone delle sei migliori. I padroni di casa hanno tre punti in meno e ne hanno fatto uno solo nelle ultime quattro giornate, paradossalmente in casa della capolista Aarhus GF, mentre gli ospiti nello stesso periodo ne. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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