Brocantage

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, i Padiglioni B e C del Parco Esposizioni Novegro ospitano Brocantage, una manifestazione dedicata agli appassionati di antiquariato, modernariato e oggetti vintage. L’evento propone un percorso tra esposizioni di pezzi storici, mobili d’epoca e oggetti di design, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire pezzi unici e di grande valore. La fiera si svolge nel fine settimana e rimane aperta fino alla domenica sera.

Vuoi che la tua casa dia spazio all’arte e alla storia?Allora segna le date: torna da venerdì 17 a domenica 19 aprile nei Padiglioni B e C del Parco Esposizioni Novegro! La manifestazione ti accompagnerà in un affascinante percorso tra antiquariato, modernariato, vintage e oggetti da.🔗 Leggi su Milanotoday.it Brocantage