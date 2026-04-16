Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 16 aprile 2026

Il 16 aprile 2026 a Caserta sono state al centro dell’attenzione diverse notizie. È stata annunciata l’incandidabilità di un ex sindaco e di due assessori. In una scuola elementare di Orta di Atella si è registrato un caso di epatite. Inoltre, sono stati effettuati blitz nelle zone della movida di Castel Volturno e Aversa, con interventi riguardanti lavoratori in nero e il consumo di alcol tra minorenni.

L'incandidabilità dell'ex sindaco Carlo Marino e degli assessori Casale e Marzo, il caso di epatite in una scuola elementare di Orta di Atella, i blitz nella movida di Castel Volturno ed Aversa tra lavoratori in nero e alcol ai minorenni. Queste le breaking news del 16 aprile 2026. CronacaL’ex.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 16 febbraio 2026 Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 1° aprile 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 10 aprile 2026; Tgcom24: Breaking News delle 11.00 | Hormuz, Trump: pessima gestione del petrolio Video; Pavia Uno TV Radio Pavia Breaking News – 10 aprile 2026; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 14 aprile 2026. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 16 aprile 2026L'incandidabilità dell'ex sindaco Carlo Marino e degli assessori Casale e Marzo, il caso di epatite in una scuola elementare di Orta di Atella, i blitz nella movida di Castel Volturno ed Aversa tra la ... casertanews.it Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti dell'11 aprile 2026Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, social e sport. Volete una panoramica completa delle notizie dell'11 aprile 2026? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10. casertanews.it BREAKING NEWS ENERGIA TV KU PROBLEMA GRANDI! Live den 30min facebook Breaking news – A seguito dello sciopero nazionale del trasporto aereo indetto nella giornata di venerdì 10 aprile, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo x.com