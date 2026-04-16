Bonus nuovi nati fino a mille euro | come funziona

Da poche ore è aperta la possibilità di presentare la domanda per il bonus nuovi nati 2026, un sostegno economico di fino a mille euro. L'Inps ha comunicato questa apertura attraverso il proprio sito web, rendendo disponibile la procedura per le famiglie interessate. La misura è rivolta ai genitori che desiderano richiedere il contributo, con le modalità di accesso chiaramente indicate online.

Da qualche ora è possibile inoltrare la domanda per usufruire del Bonus nuovi nati 2026 come comunicato dall’Inps sul proprio sito web. Si tratta del contributo una tantum di mille euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. È chiaro che l’incentivo ha, come obiettivo, quello di incentivare le nascite in Italia che sono sempre di più ai minimi storici. Chi può fare domanda. Per poter usufruire dell’incentivo statale bisogna essere in possesso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per il minore per il quale è richiesto il Bonus, “neutralizzato dagli importi dell’Assegno unico e universale, non superiore a 40.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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