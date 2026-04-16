Be my sunshine replica puntata 16 aprile in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 16 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna la nonna di Poyraz si risveglia; Haziran teme che abbia sentito la sua confessione. Tra sentimenti repressi e un cliente “difficile” mandato da Hakan, la tensione cresce. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 17 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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