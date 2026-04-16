Audiolibri a soli 99 cent | l’offerta lampo per ascoltare subito

È stata annunciata una promozione per ascoltare audiolibri a un prezzo molto basso. Nuovi iscritti e utenti già registrati possono usufruire di un’offerta che consente di accedere al piano Audible Standard a 99 centesimi al mese. La promozione è valida per tre mesi e permette di testare il servizio senza un impegno importante. L’offerta è disponibile per un periodo limitato.

Nuovi iscritti e utenti già registrati possono approfittare di una promozione che permette di testare il piano Audible Standard a soli 99 centesimi al mese per i prossimi tre mesi. L’iniziativa, che scadrà il 30 aprile, consente di risparmiare complessivamente 24 dollari rispetto al prezzo standard di 8,99 dollari mensili. L’offerta si inserisce nel contesto del nuovo livello di abbonamento lanciato lo scorso marzo, una formula pensata desidera un accesso più flessibile al catalogo. Con questa sottoscrizione, l’utente ha la possibilità di selezionare un singolo audiolibro ogni mese tra l’intera collezione disponibile. Tuttavia, la natura del servizio presenta delle peculiarità strutturali: a differenza della versione Premium Plus, i titoli scelti non rimangono di proprietà dell’ascoltatore in caso di disdetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audiolibri a soli 99 cent: l’offerta lampo per ascoltare subito Notizie correlate Sicurezza web a 2,99€: l’offerta lampo per blindare i tuoi datiNordVPN ha lanciato una promozione lampo che riduce il costo del suo abbonamento a 2,99 euro mensili sceglie l’opzione di 24 mesi, includendo un... LEGO Cars: offerta lampo a 18,99£ con ritiro immediatoUn’offerta lampo si presenta oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 01:51, con un ritiro gratuito al click per il set LEGO Speed Champions 77255...