Ascolti TV | Mercoledì 15 Aprile 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, su Rai1 è andato in onda il film “Sister Act – Una svitata in abito da suora”. La pellicola ha attirato l’attenzione degli spettatori, mantenendo un buon livello di ascolti. La programmazione della rete ha scelto questa commedia per la prima serata, coinvolgendo un pubblico vario. La trasmissione ha avuto un riscontro positivo in termini di audience.

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Realpolitik totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Champions League – Arsenal-Sporting Lisbona ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Sono Nata il Ventitrè raduna.000 spettatori con il % (Il Vincitore a.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 15 Aprile 2026 King of Cards | Critical Role | Campaign 4, Episode 21 Notizie correlate Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv mercoledì 15 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,... Leggi anche: Ascolti TV | Mercoledì 1 Aprile 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude; Ascolti tv ieri mercoledì 8 aprile chi ha vinto tra De Martino, Pretty Woman, Chi l'ha visto, Saviano, Le Iene; Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 15 Aprile, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 15 aprile in prima serata. Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, l’ultima di STEP e Forbidden Fruit, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di mercoledì 15 aprile 2026. Su Rai1 è andato in onda il film Sister Act, su Rai2 l'ultima puntata di Stasera Tutto è possibile e infine ... fanpage.it Ascolti tv mercoledì 15 aprile: Sister Act, Forbidden Fruit, Le IeneAscolti tv 15 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/vasto-forum-h2o-menna-ascolti-i-consigli-di-mattarella-reazione-scomposta-davanti-a-dati-ufficiali-inequivocabili.html - facebook.com facebook Arriva il confronto tra Alessandra e Renato: "Non ascolti le persone" #GFVIP x.com