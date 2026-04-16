ascolti tv i dati del 15 aprile 2026

Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, i dati sugli ascolti televisivi hanno mostrato che su Rai1 il film

bene la Rai Nella serata di ieri, mercoledì 15 aprile 2026, su Rai1 Sister Act – Una svitata in abito da suora porta a casa 1.749.000 spettatori pari al 10.5% di share. Poi, su Canale5 Forbidden Fruit ottiene 1.805.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.736.000 – 8.6%), Stasera Tutto è Possibile conquista ben 2.167.000 spettatori pari al 16%. Su Italia1, dopo la presentazione (848.000 – 4.1%), Le Iene non vanno oltre 1.057.000 spettatori con l’8.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (963.000 – 4.7%), Chi l’ha Visto? Fonquista 1.242.000 spettatori (7.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (625.000 – 3.1%), L'articolo proviene da 361 Magazine.🔗 Leggi su 361magazine.com

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