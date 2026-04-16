Amore in pericolo 2022 come finisce | spiegazione finale

Amore in pericolo è un film thriller del 2022, che va in onda oggi su TV8, 16 aprile 2026. La trama segue la storia del detective Paul Ford, il quale scopre che Frank Miller, il suo socio, abusa della moglie Eve. Il protagonista decide di intervenire per salvarla. Ma ecco che Frank decide di vendicarsi. Amore in pericolo su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: L’omicidio perfetto (2025) come finisce: spiegazione finale. Il film inizia con Eve Miller insieme a suo marito Frank. Quest’ultimo lavora nella polizia a fianco di Paul, il quale ha affrontato un divorzio tre anni fa e apprezza molto Eve. Al contrario, Frank dà per scontata sua moglie.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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