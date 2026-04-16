Abodi replica a Gravina | Non siamo ai Mondiali ma non per i rigori sbagliati! Responsabilità di tutti la Meloni mi ha fatto una richiesta

Il ministro dello sport ha commentato le recenti dimissioni del presidente della federazione calcistica e la crisi che attraversa il calcio italiano, sottolineando che la mancata partecipazione ai Mondiali non è dovuta ai rigori sbagliati. Ha aggiunto che la responsabilità dell’attuale situazione coinvolge tutti gli attori del settore e ha riferito di aver ricevuto una richiesta dalla presidente del consiglio. La discussione si è svolta durante un evento a San Siro.