Abodi replica a Gravina | Non siamo ai Mondiali ma non per i rigori sbagliati! Responsabilità di tutti la Meloni mi ha fatto una richiesta
Il ministro dello sport ha commentato le recenti dimissioni del presidente della federazione calcistica e la crisi che attraversa il calcio italiano, sottolineando che la mancata partecipazione ai Mondiali non è dovuta ai rigori sbagliati. Ha aggiunto che la responsabilità dell’attuale situazione coinvolge tutti gli attori del settore e ha riferito di aver ricevuto una richiesta dalla presidente del consiglio. La discussione si è svolta durante un evento a San Siro.
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La #pace è responsabilità di tutti, in primo luogo delle autorità civili. Governare significa amare il proprio Paese e anche i Paesi vicini; vale anche nelle relazioni internazionali il comandamento: ama il tuo prossimo come te stesso! #ViaggioApostolico #Cameru x.com