A Montichiari si cerca di bloccare un carico di armi per la guerra in Iran
A Montichiari, nelle ultime ore, si è svolta un’operazione volta a fermare un carico di armi destinato presumibilmente all’Iran. Le forze dell’ordine hanno intercettato il veicolo che trasportava le armi presso l’aeroporto
Il cielo sopra l'aeroporto "Gabriele D'Annunzio" di Montichiari torna a farsi cupo, e non per le nuvole. In settimana l'Unione dei Sindacati di Base è tornata a denunciare la programmazione di nuovi movimentazioni di materiale bellico: si tratterebbe di due cargo diretti in Kuwait, snodo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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