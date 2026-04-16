Tre giovani talenti sono state annunciate come finaliste di 1MNEXT 2026 e si preparano a esibirsi sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Tra queste, ci sono una bambina e due artiste di nome Cainero e Cristiana Verardo. La competizione ha visto coinvolte numerose partecipanti, e ora le tre finaliste sono pronte a presentare le loro esibizioni davanti al pubblico.

ROMA – Bambina, Cainero e Cristiana Verardo sono le tre finaliste di 1MNEXT 2026 che saliranno sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma. L’annuncio è arrivato nella mattinata odierna durante la presentazione alla stampa ospitata sulla terrazza della sede romana di Fondimpresa, dove le tre artiste si sono anche esibite dal vivo, offrendo un primo assaggio dei loro progetti. Il contest, ideato e prodotto da iCompany e parte integrante del Concertone promosso da CGIL, CISL e UIL, continua a rappresentare una delle principali porte d’accesso per la nuova scena musicale italiana. Anche quest’anno i numeri confermano l’interesse crescente: oltre 1700 artisti iscritti da tutta Italia, un percorso articolato di selezioni e, infine, le audizioni live che hanno portato alla scelta delle tre finaliste.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo sono le tre finaliste

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