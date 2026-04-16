18 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 18 aprile, 108º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, segna una data in cui le persone nate in questo giorno sono caratterizzate da determinazione e concretezza. Sono note per la capacità di influenzare la realtà circostante e di prendere decisioni rilevanti. Questa giornata è spesso associata a un atteggiamento deciso e a una forte volontà di agire nel modo più efficace possibile.

Il 18 aprile è il 108º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e concreto, con una forte capacità di incidere nella realtà e prendere decisioni importanti.Santo del giorno: San Galdino, vescovo.Proverbio del giorno: Aprile fa il fiore e maggio fa il colore.Fatti salienti.🔗 Leggi su Veronasera.it

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