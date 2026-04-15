Versace Short ‘Strawberry Garden’ | seta stile e comfort

Un nuovo modello di shorts è stato annunciato, realizzato in seta e denominato “Strawberry Garden”. Il capo combina elementi di stile e comfort, e viene presentato attraverso un articolo che include anche link di affiliazione, con possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite tali collegamenti. La comunicazione si apre con una nota di trasparenza riguardante questa modalità di affiliazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La tela ‘Strawberry Garden’: un giardino botanico sul tessuto. L’elemento che definisce l’identità di questi short Versace è la stampa “Strawberry Garden”, un motivo decorativo che trasforma il capo in una vera e propria composizione artistica. Il design si sviluppa su una base bianca, dove la ripetizione degli elementi crea un ritmo visivo vivace e ricercato. Il soggetto principale è costituito da fragole rosse dettagliate, accompagnate da foglie verdi che ne completano l’aspetto naturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Versace Short ‘Strawberry Garden’: seta, stile e comfort Leggi anche: Versace Camicia ‘Strawberry Garden’: Seta, Motivo e Prezzo Leggi anche: Versace Short ‘strawberry Garden’: La verità