Lo scorso 2 aprile, le autorità hanno chiuso temporaneamente un'azienda dolciaria in provincia di Caserta dopo aver riscontrato presenza di

Tempo di lettura: < 1 minuto – Lo scorso 2 aprile erano scattati i sigilli per un’azienda dolciaria della Valle Caudina, in provincia di Avellino: gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie l’accusa scaturita dalla denuncia presentata dai dirigenti scolastici e dai genitori di studenti napoletani in gita in Irpinia i quali sostennero di aver acquistato uova di cioccolato con la presenza di vermi. I prodotti riconducibili allo stesso lotto furono sequestrati e inviati all’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici per essere analizzati. Oggi la Chocolate Farm S.r.l., società titolare dell’azienda, rende noto che a seguito degli accertamenti svolti da Nas e Asl, l’Istituto Zooprofilattico ha escluso la presenza di corpi estranei, di contaminazioni microbiologiche; di alterazioni o adulterazioni dei prodotti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Uova di Pasqua con “vermi”, all’azienda caudina ok dai controlli Nas

Notizie correlate

Uova di Pasqua con i vermi: sigilli ad un’azienda dolciaria in CaudinaTempo di lettura: < 1 minutoSgradevole sorpresa per gli alunni di una scuola di Napoli che avrebbero trovato dei vermi all’interno delle uova di...

Uova di Pasqua con i vermi agli alunni in gita: sigilli in una fabbrica dolciaria della Valle CaudinaSospesa la produzione dopo il ritrovamento di parassiti nei dolci destinati agli studenti.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Uova di Pasqua con vermi, sequestrata azienda dolciaria dell'Avellinese; Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata una fabbrica in provincia di Avellino dopo la denuncia degli studenti; Vermi nelle uova di Pasqua acquistate dai ragazzi in gita scolastica: azienda chiusa e prodotti sequestrati; Le alternative all’uovo di Pasqua sono 19 tipi di baci di dama e i dolci marocchini.

Come organizzare una caccia alle uova di Pasqua con i bambiniTra i tanti passatempi che si possono progettare per Pasqua, una speciale caccia al tesoro con indovinelli e premi non può mancare! bimbisaniebelli.it

Uova sode di Pasqua: come colorarle con ingredienti naturali e decorarle sul guscioDalla cottura perfetta ai colori del giardino: guida completa per portare in tavola uova di Pasqua belle da vedere e buone da mangiare, senza un solo colorante artificiale ... corrieredellumbria.it

Torta con UOVA DI PASQUA FRULLATE - facebook.com facebook