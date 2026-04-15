Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Oggi in Serie A sono arrivate diverse notizie che riguardano le squadre e le partite in programma. Sono stati annunciati i risultati delle ultime gare e ci sono stati aggiornamenti sui movimenti di mercato. Alcune società hanno comunicato cambiamenti nello staff tecnico, mentre i giocatori coinvolti in infortuni o squalifiche sono stati ufficialmente annunciati. Questi sono gli sviluppi principali che caratterizzano il campionato nel corso della giornata.

Dybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba: vuole i rossoneri, sarebbe pronto a questo ‘sacrificio’ per ritrovare Allegri! L’indiscrezione Vlasic Torino, il futuro è a tinte granata! Il retroscena sulla promessa fatta ai tifosi Calciomercato Juve, idea Kim per la difesa! Spalletti è pronto a riabbracciarlo: occhio all’incastro con quell’addio eccellente! Locatelli Juve, contratto sul tavolo: sarà rinnovo! E Spalletti lo considera indispensabile Chivu Inter, il futuro si costruirà insieme! Scudetto e poi rinnovo: il tecnico avrà un peso maggiore sul mercato! 2 i nomi sul tavolo Dybala Milan, il Corriere della Sera sgancia la bomba:...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

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