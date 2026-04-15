Venerdì 17 aprile alle 17.30, presso la Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, si terrà un incontro che affronta il tema della guerra in Ucraina, con un focus particolare sugli aspetti culturali e comunicativi del conflitto. L’evento si concentra su come le parole e le narrazioni influenzano la percezione pubblica e sui modi in cui vengono trasmesse le informazioni in un contesto di crisi internazionale.

Venerdì 17 aprile alle ore 17.30 la Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini ospita un incontro di grande attualità dedicato alla guerra in Ucraina e alle sue dimensioni meno visibili ma altrettanto decisive: quelle culturali e comunicative. Protagonisti dell’appuntamento saranno Michele Chiaruzzi e Sofia Ventura (foto), autori del volume "Perché l’Ucraina combatte" (Linkiesta Books, 2025), in dialogo con il giornalista Carlo Cavriani. L’iniziativa, inserita nella rassegna "Libri da queste parti" e realizzata in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini, propone una riflessione sul significato profondo della resistenza ucraina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ucraina, la guerra delle parole

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