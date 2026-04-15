U2 sorpresa in Venerdì Santo | esce Easter Lily l’EP dell’anima

Venerdì Santo, gli U2 hanno rilasciato senza preavviso un nuovo EP intitolato Easter Lily. La pubblicazione è avvenuta nel giorno di festa, sorprendendo i fan e gli appassionati di musica. L’EP contiene alcuni brani inediti, senza annunci precedenti o comunicati ufficiali. La notizia ha rapidamente fatto il giro delle piattaforme digitali, attirando l’attenzione di chi segue da vicino le attività della band.

In questo venerdì santo, gli U2 hanno sorpreso i propri ascoltatori con l'uscita improvvisa di un nuovo EP intitolato Easter Lily. Il lavoro musicale si inserisce in un percorso iniziato lo scorso mese, durante il mercoledì delle ceneri, con la pubblicazione dell'opera Days of Ash, e si propone come un momento di riflessione profonda attraverso sei brani inediti. Tra introspezione personale e interrogativi spirituali La nuova raccolta di canzoni punta a esplorare le pieghe più intime dell'esiste .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - U2, sorpresa in Venerdì Santo: esce Easter Lily, l’EP dell’anima Notizie correlate U2: esce a sorpresa l’Ep “Easter Lily”Credit: Anton CorbijnDUBLINO – Ieri è uscito a sorpresa “U2 – Easter Lily”, un nuovo EP di 6 tracce degli U2. Leggi anche: U2, nuovo ep ‘Easter Lily’ fuori a sorpresa con 6 inediti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: U2 pubblicano a sorpresa l'EP 'Easter Lily' per il Venerdì Santo; U2 - Easter Lily: Risorgere all'improvviso; È morta Moya Brennan dei Clannad; Gli U2 a sorpresa: 6 nuove canzoni con l’EP Easter Lily. U2, nuovo EP di 6 tracce: EASTER LILY disponibile da ora su tutte le piattaforme digitaliOggi, in concomitanza con il Venerdì Santo, gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP digitale dal titolo Easter Lily, una raccolta di sei brani inediti che arrivano mentre la band è ancora al ... megamodo.com U2 pubblicano a sorpresa l'EP 'Easter Lily' per il Venerdì SantoEaster Lily è il secondo EP della band nel giro di due mesi e include un brano con Brian Eno, scritto per i genitori dei bambini che crescono in zone di guerra. View on euronews ... msn.com Il mio pranzo del venerdì Santo.. avevo altro in mente ma a causa di forze maggiori almeno per il primo mi sono dovuto adattare ... avevo del sugo avanzato di baccalà nel congelatore e vi ho fatto gli spaghetti tritati, semplicemente buonissimi, poi ho fatto del p facebook