US Avellino il programma degli allenamenti

L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato il calendario degli allenamenti per la prossima settimana. La squadra si allenerà mercoledì 15 aprile alle 11:00, con porte chiuse, e anche giovedì 16 aprile alle 11:00, sempre con accesso riservato. Venerdì 17 aprile è previsto un altro allenamento, ma l’orario non è stato ancora annunciato. La società ha diffuso questa programmazione attraverso i canali ufficiali.

L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Mercoledì 15 Aprile: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse);Giovedì 16 Aprile: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte chiuse);Venerdì 17 Aprile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: U.S. Avellino, il programma degli allenamenti; Mantova-Avellino: obbligo di fidelity card per i tifosi biancoverdi e biglietti solo nel Settore Ospitti; Mantova-Avellino: quando parte la prevendita biglietti: info e dettagli; Avellino, Ballardini: Contro il Catanzaro dobbiamo essere più determinati e carichi. U.S. Avellino, il programma degli allenamentiL’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra riprenderà a lavorare dopo un giorno di riposo nella giornata di domani, mercoledì 8 aprile, e si ... today.it Palermo-Avellino, biglietti: via libera per i tifosi irpiniI cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ... forzapalermo.it SETTORE GIOVANILE: L’UNDER 19 ECCELLENZA VINCE ALL’OVERTIME AD AVELLINO Grande successo dell’Apu Ifis Sport Udine che espugna il Pala Del Mauro dopo un tempo supplementare per 77-80. Prova di carattere dei friulani capaci di riuscir - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #SoccorsoAlpino #Avellino #NoiconVoi x.com