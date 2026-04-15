Treni dal fine settimana cancellazioni e rallentamenti sulla tratta tra Ravenna e Rimini

Nel fine settimana, chi utilizza il treno tra Ravenna e Rimini dovrà affrontare alcune modifiche al servizio. A partire da venerdì 17, la circolazione sarà sospesa sulla tratta per consentire lavori di manutenzione. Durante questo periodo, sono previsti rallentamenti e cancellazioni di alcuni treni, rendendo necessarie verifiche prima della partenza. La sospensione durerà fino al completamento dei lavori, previsto nei giorni successivi.

Per chi nel fine settimana sceglierà di muoversi in treno sarà necessaria qualche accortezza. Proprio da venerdì 17, infatti, la circolazione verrà sospesa nella tratta Ravenna-Rimini a causa di lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Dalle ore 23 di venerdì 17 e fino alle ore 4 di lunedì 20.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Fine settimana senza treni tra Seveso, Meda e Camnago, ripercussioni sulla S4Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stop ai treni veloci sulla linea Av Roma-Firenze per lavori di attivazione Ertms dall’11 al 13 aprile; Stop ai treni sulla Roma-Firenze nel fine settimana; Treni alta velocità, stop tra Firenze e Roma nel fine settimana. Disagi per la Toscana; Un fine settimana da trascorrere sul Laveno Express, un treno che ha fatto storia. Treni, stop sulla Firenze-Roma nel fine settimana: lavori in corso e disagi per i viaggiatoriAlta velocità sospesa fino a domenica pomeriggio, collegamenti ridotti e tempi più lunghi anche per la Toscana. Viene svolto un ammodernamento tecnologico sulla linea e dunque la circolazione deve ess ... lanazione.it Treni, weekend di passione: stop all’alta velocità Roma-Firenze. Subito ritardi fino a 70 minutiLa circolazione ferroviaria per diverse ore è stata «fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Orte» ... lastampa.it Treni, circolazione sospesa tra Ravenna e Rimini dal 17 al 20 aprile - facebook.com facebook * 18825 ( VERNIO - FIRENZE CM) viaggia con +24' * 18663 ( MONTECATINI - FIRENZE SMN) viaggia con +21' Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com