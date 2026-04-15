Trasferta in terra toscana per il Coro Cai di Sondrio

Il Coro Cai di Sondrio ha partecipato alla XIII Rassegna corale di Primavera “Voci del Serchio” in Toscana. L’evento si è tenuto nel Teatro Vittorio Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, un teatro ottocentesco con circa 500 posti, il secondo più grande della provincia dopo quello di Lucca. La manifestazione ha visto la presenza di diversi cori provenienti da varie zone della regione.

L’importante rassegna toscana, XIII Rassegna corale di Primavera “Voci del Serchio”, si è svolta nello splendido Teatro ottocentesco Vittorio Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, con circa 500 posti, il secondo per dimensioni dell’intera provincia dopo quello di Lucca, e ha visto questa volta come.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Sezione valtellinese Cai di Sondrio: rinnovato il consiglio direttivo