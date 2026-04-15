Traffico Roma del 15-04-2026 ore 20 | 30

Questa sera a Roma, alle ore 20:30, si sono verificati diversi disagi alla circolazione a causa di allagamenti. La presenza di acqua sulle strade ha causato rallentamenti e alcune interruzioni temporanee nel traffico. Le condizioni meteorologiche della giornata sono alla base di questi problemi, che hanno interessato varie zone della città. La polizia e i servizi di emergenza sono sul posto per gestire la situazione e cercare di ripristinare la normale viabilità.

Luceverde Roma Buonasera diversi disagi registrati a causa degli allagamenti a essere colpita in modo particolare la zona di Monteverde in via di Donna Olimpia fino a via Giuseppe Celani ma anche Viale dei Quattro Venti fino a via Raffaello Giovagnoli L'acqua ha invaso la strada anche in via della Stazione Aurelia fino a via dei Bevilacqua la polizia locale Inoltre è intervenuta a seguito della segnalazione di allagamenti anche in piazza Istria in via Macedonia e in via Galati all'appio Ma anche in via delle Terme di Traiano all'altezza di Colle Oppio in centro storico di anche nella zona della Stazione Re di Roma code a...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2026 ore 20:30 Chegou em Roma Saiba Como Sair do Fiumicino Rápido e Barato Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 04-02-2026 ore 20:30Luceverde Roma Bentrovati ancora problemi per incidente in uscita dalla capitale su via Pontina permangono code da via Cristoforo Colombo a Tor de'... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 11 e 12 aprile; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Macron, 15 Paesi mobilitati per la ripresa del traffico a Hormuz; Roma, weekend tra eventi e cortei: traffico a rischio e trasporti modificati. Traffico Roma del 15-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera diversi disagi registrati a causa degli allagamenti a essere colpita in modo particolare la zona di Monteverde in via di Donna ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor facebook #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com