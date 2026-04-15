Toscana fra tradizione e novità Enoturismo sempre più centrale

In Toscana, il settore vinicolo si trova a metà tra antiche tradizioni e innovazioni moderne. La regione, delimitata da Appennino, Ombrone e mar Tirreno, è riconosciuta come il luogo in cui il vino ha ottenuto un ruolo di rilievo, grazie anche alla presenza storica degli etruschi. Oggi, l’enoturismo sta assumendo una rilevanza crescente, attirando visitatori interessati a scoprire le produzioni locali e il patrimonio culturale legato alla viticoltura.

Infinita Toscana: se ormai gran parte degli agronomi concorda sull’origine caucasica del vino, è in quello spicchio di pianeta compreso tra Appennino, Ombrone e mar Tirreno che il vino ha acquisito il suo status, grazie a quel popolo straordinario che erano gli etruschi. La Toscana che si presenta al Vinitaly abbraccia il vino in tutte le sue possibili sfumature, dalle produzioni in anfora delle Tenute Casadei – “ispirate alle tecniche di quattromila anni fa”, spiega Elena Casadei – fino all’Orpicchio del Casentino, vitigno autoctono che conta produttori in tutta la Toscana, sempre a firma Casadei, per arrivare ai vini con vista sul Monte Amiata prodotti dalle aziende associate al Consorzio Montecucco.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Toscana fra tradizione e novità. “Enoturismo sempre più centrale” Pasqua: fra tradizione e novità ecco come sarà la festività degli italiani(Adnkronos) – In viaggio o a casa? Uova di cioccolato o colomba? Tradizione o novità? Queste e tante altre le opzioni per gli italiani per la... Leggi anche: Il «Prealpi Orobiche» fa 40 (edizioni) fra storia, tradizione e qualche novità