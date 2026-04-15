Torino Fringe Festival 2026 | al via l’edizione Metropolis tra futuro e realtà tutte le date da non perdere

Cento anni fa, il film Metropolis di Fritz Lang immaginava una città divisa tra chi vive in superficie e chi lavora nel sottosuolo. Oggi, il Torino Fringe Festival 2026 riprende quel concetto per raccontare una verità scomoda: quella divisione esiste ancora, ma ha cambiato volto. La XIV edizione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Teatro, il futuro del Fringe Festival è già qui, tra città, lavoro e nuove disuguaglianzeDalla visione di Metropolis alle fratture del presente: il festival trasforma Torino in un laboratorio vivo di teatro e contemporaneità, tra precarietà, identità e trasformazioni urbane ... torinoggi.it

Il @tofringe Torino Fringe Festival anima Torino con teatro e performance contemporanee. Alla presentazione anche l’assessora alle politiche culturali Rosanna Purchia. Info: eventi.comune.torino.it/calendario/tor… x.com

Il Torino Fringe Festival è uno degli appuntamenti più vivaci delle arti performative contemporanee: un festival multidisciplinare che anima Torino e il Piemonte, trasformando la città in una grande vetrina del Teatro Off, tra s facebook