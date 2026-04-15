Torino Fringe Festival 2026 | al via l’edizione Metropolis tra futuro e realtà tutte le date da non perdere

Da torinotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cento anni fa, il film Metropolis di Fritz Lang immaginava una città divisa tra chi vive in superficie e chi lavora nel sottosuolo. Oggi, il Torino Fringe Festival 2026 riprende quel concetto per raccontare una verità scomoda: quella divisione esiste ancora, ma ha cambiato volto. La XIV edizione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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