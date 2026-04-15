Dopo anni di lavoro come showrunner e produttore esecutivo di The Boys, Eric Kripke esprime preoccupazione sulla conclusione della serie, arrivata in un momento in cui i fan ne avrebbero più bisogno. Con alle spalle anche le esperienze di Supernatural e Timeless, Kripke si trova ora a confrontarsi con un cambiamento che gli risulta difficile da gestire. La fine dello show ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Eric Kripke è preoccupato. Dopo anni come showrunner e produttore esecutivo di The Boys, il creatore di serie come Supernatural (2005 - 2020) e Timeless (2016 - 2018) non sa come tornare alla realtà quotidiana. "Vi racconto una cosa che mi è successa un paio di mesi fa", confessa. "Avevo appena letto una notizia su, sapete, quegli spettacoli dell'orrore che oggi sono le notizie politiche e ho pensato: 'Accidenti, dobbiamo inserire questa cosa nella serie'.Che è quello che penso sempre quando guardo i telegiornali. Non vedo l'ora di incontrare gli sceneggiatori per vedere come inserire qualcosa nell'universo di The Boys ". E poi mi sono reso...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - The Boys ci lascia proprio quando ne abbiamo più bisogno

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Non sappiamo più rallentare (ma forse ne abbiamo bisogno)Lavoro, notifiche, scadenze e agende sempre più fitte, oggi tutto ci spinge verso la velocità e l'ottimizzazione del tempo a nostra disposizione.

App di produttività hanno fallito quando ne avevo più bisognoquesto testo analizza un percorso di produttività orientato a chi affronte migrane, disordini di attenzione e burnout.

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“The Boys of Dungeon Lane”, forse l'ultimo canto del cigno di Paul McCartney. Di Stefano Pistolini x.com