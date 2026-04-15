Un nuovo modello di televisore con schermo che imita la carta e una batteria ricaricabile è stato messo in vendita a 229 euro. L'articolo include un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi clicca. La notizia riguarda un prodotto che combina caratteristiche di display e alimentazione, senza ulteriori dettagli tecnici o commenti sul prodotto stesso.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lo schermo ‘simile carta’: è un trucco di marketing o un vero piacere per gli occhi?. Quando si parla della tecnologia NXTPAPER presente su questo TCL 50, il termine “simile alla carta” non deve essere interpretato come una semplice trovata pubblicitaria, ma come una specifica orientata all’esperienza d’uso del display da 6.8? FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120Hz. In un mercato dominato dagli schermi OLED e LCD convenzionali, che puntano tutto sulla saturazione estrema dei colori e sul contrasto infinito, la proposta di TCL si sposta su un binario diverso: quello del comfort visivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TCL 50 NXTPAPER: vale 229€ lo schermo carta e la batteria?

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