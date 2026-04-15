Per l'anno scolastico 202526, le supplenze per i docenti seguiranno la procedura di interpello stabilita dall'OM n. 882024. Questa modalità verrà attivata una volta che le graduatorie saranno esaurite, cioè quando non ci saranno più candidati disponibili ad accettare le supplenze proposte. La procedura prevede quindi un nuovo ciclo di chiamate per coprire le supplenze residue nelle scuole.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Supplenze docenti 2026: le prossime domande da presentare tra GI, scioglimento riserva e 150 preferenze; Supplenze docenti 2026, nuovi interpelli alla ricerca di insegnanti; GPS 2026: quanti candidati hanno presentato domanda?; Sostegno: conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27 [NOTA].

Sostegno, ANIEF impugna l’ordinanza al TAR Lazio: nuovi motivi contro la continuità su richiesta della famigliaÈ in fase di notifica al TAR Lazio un secondo pacchetto di motivi aggiunti promosso da ANIEF contro l’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Al centro del ricorso, il mecc ... orizzontescuola.it

Docente che (non) ottiene mobilità o assegnazione provvisoria, può accettare una supplenza annuale da GPSNel question time del 31 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo ... orizzontescuola.it

Supplenze Docenti tramite Interpello: Nuove Scadenze per Fare Domanda Link al primo commento - facebook.com facebook

Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com