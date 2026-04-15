Simone Marchetti l' editoriale | L’Europa è una superpotenza

Da vanityfair.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un editoriale, si analizza la recente vittoria elettorale in Ungheria e il crollo di un leader di lunga data. La vittoria del partito di governo ha portato a un cambiamento politico significativo nel paese, suscitando reazioni a livello europeo. La sconfitta del leader uscente ha aperto una fase di incertezza e trasformazione politica, con ripercussioni anche sui rapporti tra l’Ungheria e le istituzioni comunitarie.

Perché la vittoria travolgente di Magyar in Ungheria e il crollo di Orbán ci riguardano, e non è una questione di destra o sinistra ma del fallimento dei progetti solitari dei nazionalismi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Simone Marchetti, l'editoriale: L’Europa è una superpotenza

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