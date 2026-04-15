Saronno calcinacci dal campanile | area transennata in piazza Libertà

A Saronno, un’area in piazza Libertà è stata transennata dopo che alcuni calcinacci sono caduti dal campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, situata nel centro storico tra via Roma e piazza Libertà. La presenza di detriti sulla strada ha portato alle necessarie misure di sicurezza da parte delle autorità locali. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza sono in corso.

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