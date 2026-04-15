A Trigoria, il campo principale si anima con il suono dei tacchetti mentre Matías Soulé, nel giorno del suo ventitreesimo compleanno, torna in allenamento dopo un periodo di inattività. La squadra si prepara alla sfida contro l'Atalanta, con l’allenatore che ha deciso di lanciare la sua formazione. Soulé cerca di ritrovare la condizione migliore, mentre il tecnico della squadra avversaria ha preparato la propria strategia per affrontare la partita.

Il silenzio di Trigoria è interrotto solo dal rumore dei tacchetti sul campo principale, dove Matías Soulé ha spento 23 candeline con un unico desiderio: cancellare quel digiuno che lo tormenta dal 10 gennaio. La sfida di sabato sera allo Stadio Olimpico contro l’ Atalanta non è solo un big match, ma un crocevia brutale per la Roma di Gian Piero Gasperini, costretto a fare i conti con un’infermeria che somiglia a un bollettino di guerra. Il talento argentino, reduce dai tormenti della pubalgia, si candida prepotentemente per una maglia da titolare. La sua non è solo una necessità tecnica, ma una fame chimica di riscatto che serve a scuotere un ambiente ancora lontano dalla forma ideale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, Soulé si riprende Trigoria: Gasperini lancia la sfida

BORDOCAM ATALANTA ROMA 1-0: il ritorno di Gasperini e la lite con Palladino | DAZN

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