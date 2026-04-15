Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, viene trasmessa una nuova puntata del programma dedicato a temi di politica internazionale e strategia di potere. Tra gli ospiti previsti ci sono esperti e analisti che discuteranno di questioni legate alle dinamiche globali. La trasmissione sarà disponibile in streaming e su diverse piattaforme televisive, offrendo un approfondimento sulle attuali relazioni tra stati e le scelte di politica estera.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 15 aprile 2026. Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, un’ampia analisi della situazione politica nazionale e internazionale: dal rischio energetico a causa del blocco dello stretto di Hormuz, alle elezioni in Ungheria che hanno sancito la fine dell’era Orban, fino al botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi Referendum giustizia, Di Pietro: Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Realpolitik: Puntata dell'8 aprile Video; Il filotto amaro: quando la realpolitik di Giorgia Meloni si scontra con la realtà; Realpolitik: Un mistero italiano: il giallo della morte di Ungari Video; I Democratici, l’Iran e la lezione scomoda di Obama. Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggiRealpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 1 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Le info ... tpi.it “Trump e Netanyahu vanno puniti per crimini contro l’umanità” Angelo Bonelli a #Realpolitik facebook @AngeloBonelli1 ospite a #RealPolitik oggi #15aprile, ore 21.40 su #Rete4. Non mancare! x.com