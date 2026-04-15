Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, mercoledì 15 aprile, dedicate alla Juventus. La rassegna stampa analizza le notizie più rilevanti che riguardano la squadra, con articoli pubblicati sui quotidiani sportivi italiani. Le testate approfondiscono vari aspetti, tra cui risultati recenti, allenamenti e aggiornamenti sui giocatori. Questa panoramica offre un quadro completo delle coperture giornalistiche relative alla Juventus in questa giornata.

Zhegrova, addio alla Juve a luglio? Il calciatore ha comunicato la sua intenzione agli agenti. La volontà è chiara. Le ultimissime Locatelli Juve, club di Premier in pressing sul capitano bianconero: la Vecchia Signora ha preso la sua decisione. I dettagli Mercato Juventus, idee molto chiare in entrata: si punterà su questo tipo di giocatori. Gli aggiornamenti Oppini boccia alcuni giocatori della Juventus: «Con Spalletti in panchina da inizio stagione non sarebbero arrivati». Ecco chi sono Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 15 aprile

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