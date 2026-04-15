Progetto Arca a Giulianova | guida pratica per genitori e ragazzi

Domani, nella sala principale di una scuola di Giulianova, si terrà un evento dedicato ai passaggi della crescita tra pre-adolescenza e adolescenza. L'incontro, rivolto a genitori e giovani, offrirà un approfondimento su questo periodo di cambiamenti. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio le fasi di sviluppo e ricevere consigli pratici. L’appuntamento si svolgerà in un ambiente dedicato alla formazione e alla condivisione di informazioni.

Domani, martedì 14 aprile, l’Aula Magna della scuola V. Bindi a Giulianova ospiterà un momento di approfondimento cruciale dedicato alle fasi evolutive dei ragazzi tra la pre-adolescenza e l’adolescenza. L’iniziativa nasce dal progetto denominato Arca, un percorso che vede la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Giulianova e l’Unione dei Comuni Terre del Sole, con il coinvolgimento diretto dell’Istituto Comprensivo Giulianova 2. Il dialogo tra istituzioni, scuola e specialisti per il benessere giovanile. L’organizzazione di questo incontro formativo mira a fornire alle famiglie e agli studenti strumenti pratici per decifrare i comportamenti tipici delle fasi di crescita e per affrontare con consapevolezza le sfide educative del tempo presente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Progetto Arca a Giulianova: guida pratica per genitori e ragazzi Notizie correlate Guida pratica ai pagamenti Inps di febbraio: ecco il calendario dettagliato per pensionati, disoccupati e genitori. Tutto quello che c'è da sapere sulle date degli accreditiAnche il mese di febbraio si apre con un calendario molto fitto per quanto riguarda i pagamenti erogati dall’Inps. 3 livelli per padroneggiare l’AI: guida pratica per impreseLa tecnologia non è magia, ma uno strumento che richiede istruzioni precise per funzionare davvero. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Età adolescenziale, incontro a Giulianova con studenti e famiglie; A Giulianova un incontro per comprendere le nuove sfide educative; Giulianova, alla Bindi un confronto su preadolescenza e adolescenza. Età adolescenziale, incontro a Giulianova con studenti e famiglieDomani nell’Aula Magna della V. Bindi il confronto sulle dinamiche evolutive di adolescenti e pre-adolescenti ... ekuonews.it A Giulianova un incontro per comprendere le nuove sfide educativeGiulianova, domani alle 17:30 incontro su preadolescenti e adolescenti: un appuntamento formativo promosso dall’Istituto Comprensivo Giulianova 2 e dal progetto Arca ... abruzzonews.eu [Posizione Aperta] Fondazione Progetto Arca ETS è alla ricerca di un/una Team Leader F2F in-house / Aeroporti Milano a Milano, Aeroporti di Milano, Malpensa e Linate. Posizione aperta per gestire il team di raccolta fondi face to face, coinvolgendo nuovi sos - facebook.com facebook Una buona Pasqua a tutte e tutti da Progetto Arca Quest’anno nei Market solidali, nei centri di accoglienza e tramite i pacchi viveri, stiamo distribuendo più di 1.000 colombe e 300 uova di Pasqua x.com