Oggi il prezzo del gas all’ingrosso, noto come PSV, si attesta a un livello specifico che varia rispetto alle settimane precedenti. I dati aggiornati mostrano le fluttuazioni del mercato e il valore attuale di riferimento per il gas all’ingrosso. Le tendenze recenti indicano come il prezzo si sia mosso nel corso dell’ultimo periodo, offrendo un quadro preciso sulla situazione attuale del mercato del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 15 Aprile 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano, il PSV (Punto di Scambio Virtuale), si attesta a 51,61 euroMWh, che corrisponde a circa 0,487 euroSmc (conversione effettuata utilizzando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una moderata volatilità, con una tendenza al rialzo rispetto ai valori minimi toccati nella prima metà di aprile. Dopo aver toccato un minimo di 43,63 euroMWh (0,408 euroSmc) l’11 Aprile 2026, il prezzo è risalito fino agli attuali 51,61 euroMWh (0,487 euroSmc), segnando un incremento di circa il 18% in soli quattro giorni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Lunedì 13 aprile 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, martedì 7 aprile; TTF gas: andamento prezzo gas Amsterdam a aprile 2026; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Sabato 11 aprile 2026.

Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi Oggi, 14 Aprile 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto ... quifinanza.it

Bolletta gas: PSV in forte rialzo (+10,9%), prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. L’andamento del ... quifinanza.it

Le Borse europee fiacche in apertura, si guarda al Medio Oriente. Il prezzo del petrolio è in aumento, il gas apre in calo. #ANSA - facebook.com facebook

Unitree porta il suo R1 sui mercati internazionali. Prezzo entry level, capacità acrobatiche, ma la domanda sul "cosa farci" rimane aperta x.com