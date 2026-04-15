Polo Ralph Lauren Felpa Con Cappuccio Logo | Analisi onesta

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco del cotone: tra comfort quotidiano e durabilità. Quando si analizza una felpa con cappuccio destinata all’uso frequente, la composizione tessile gioca un ruolo determinante nel definire l’esperienza d’uso a lungo termine. In questo modello specifico di Polo Ralph Lauren, il tessuto è strutturato su un mix composto dal 60% di cotone e dal 40% di poliestere. Questa particolare proporzione non è casuale, ma risponde a precise logiche di bilanciamento tipiche dell’abbigliamento streetwear classico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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