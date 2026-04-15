Alcuni governi europei stanno collaborando per rafforzare il ruolo del continente all’interno della Nato, cercando di mantenere la capacità operativa anche in assenza di un forte coinvolgimento degli Stati Uniti. Questa strategia mira a consolidare il rapporto tra le nazioni europee e l’Alleanza atlantica, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. La discussione si concentra su iniziative volte a garantire stabilità e presenza militare in un quadro di minori impegni americani.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, alcuni governi europei stanno lavorando per rafforzare il pilastro continentale della Nato e garantire continuità operativa anche in uno scenario di minore coinvolgimento americano. È un passaggio che sta accelerando il dibattito sulla capacità dell’Europa di assumere maggiori responsabilità dentro l’Alleanza, senza mettere in discussione il legame transatlantico. Airpress ne ha parlato con Giangiacomo Calovini, membro dell’Assemblea parlamentare della Nato e deputato di Fratelli d’Italia, per capire a che punto sia questa spinta verso una Nato più europea, quali effetti possa avere sui rapporti con Washington e quale ruolo possa giocare l’Italia in questo quadro.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Più Europa nella Nato rafforza il legame atlantico. Parla Calovini

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