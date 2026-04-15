Peterborough-Port Vale giovedì 16 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

La partita tra Peterborough e Port Vale si disputerà giovedì 16 aprile alle ore 20:45, dopo essere stata rinviata dall’originaria data del 7 marzo a causa degli impegni in FA Cup della squadra ospite. La sfida si inserisce nel calendario di Sky Bet League One e le formazioni si preparano ad affrontarsi in un match che si era reso necessario recuperare. Sono attese le formazioni ufficiali e le quote ante partita.

Si recupera la partita di Sky Bet League One tra Peterborough United e Port Vale, programmata originariamente per sabato 7 marzo ma rinviata a causa degli impegni dei Valiants in FA CUP. I Posh, dopo aver vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato, occupano il 16° posto in classifica con soli quattro punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Peterborough-Port Vale (giovedì 16 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Doncaster-Port Vale (martedì 24 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’incontro tra Doncaster e Port Vale era originariamente previsto per il 14 febbraio, ma è stato rinviato a causa della partecipazione dei Valiants...