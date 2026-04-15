Pesciolini d’argento in casa | dove si nascondono quando proliferano e perché compaiono

I pesciolini d’argento, noti scientificamente come Lepisma saccharinum, sono insetti privi di ali con un corpo allungato e ricoperto da minuscole scaglie di colore argenteo. Si trovano spesso in ambienti domestici, soprattutto in zone umide e buie come bagni, cucine o soffitte. La loro presenza è frequente in caso di umidità elevata e si moltiplicano rapidamente in condizioni favorevoli, come ambienti poco ventilati o con scarsa pulizia.

I pesciolini d’argento, noti scientificamente come Lepisma saccharinum, non sono veri vermi ma piccoli insetti privi di ali, dal corpo allungato e ricoperto di minuscole scaglie argentee. La loro presenza in casa è molto frequente, soprattutto in ambienti umidi, e può diventare un problema se.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dove si nascondono i criceti: perché scappano e ci evitano Una raccolta di contenuti Come eliminare i pesciolini d’argento dal bagno: ecco il rimedio definitivoScopri il rimedio definitivo per eliminare i pesciolini d'argento dal tuo bagno! Soluzioni efficaci e consigli pratici per una casa senza insetti. mondocalciomagazine.it Stai commettendo un semplice errore dopo la doccia, che attira i fastidiosi pesciolini d’argentoCon l’arrivo delle basse temperature, molte famiglie in Italia accendono i riscaldamenti, il che inevitabilmente porta a un aumento dell’umidità all’interno delle abitazioni. Questo fenomeno è ... greenme.it