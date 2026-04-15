Oroscopo di giovedì 16 aprile 2026 di Ginny | Ariete e Gemelli pronti a tutto

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo di giovedì 16 aprile 2026 mette in evidenza un’energia intensa nella zona del fuoco. La Luna si trova in congiunzione con Marte e Mercurio nel segno dell’Ariete. Questo aspetto favorisce un atteggiamento deciso e dinamico per i nati sotto il segno dell’Ariete e dei Gemelli, che si preparano a affrontare la giornata con determinazione. Nella giornata si notano variazioni di umore e momenti di grande energia.

Sentiamo fortissima l'energia del fuoco nell'oroscopo di giovedì 16 aprile 2026: anche la Luna raggiunge Marte e Mercurio in Ariete.🔗 Leggi su Fanpage.it

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