Oltre il silenzio | a Fregene un confronto su violenza trauma e cultura del consenso

A Fregene si è tenuto un incontro dedicato a discutere di violenza di genere, con l’obiettivo di affrontare temi come il trauma e la cultura del consenso. L’evento si è concentrato su strumenti pratici di tutela e ricostruzione personale, coinvolgendo professionisti e persone interessate. La discussione ha messo in evidenza varie prospettive legate a queste problematiche, nel tentativo di promuovere una maggiore consapevolezza e consuetudine di confronto su questi argomenti.

Fiumicino, 15 aprile 2026 – Un incontro per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura del consenso e sugli strumenti concreti di tutela e ricostruzione personale. È in programma sabato 18 aprile 2026 alle ore 16 alla Biblioteca “Gino Pallotta” di Fregene, in via della Pineta di Fregene 140, l’evento dal titolo “Oltre il Silenzio: Trame di Rete per una Cultura del Consenso”. L’iniziativa, promossa dalla dottoressa Antonella D’Andrea e dal consigliere comunale Giuseppe Miccoli, metterà al centro un tema delicato e attuale, proponendo un confronto multidisciplinare tra professionisti della salute mentale, del diritto, del sociale e rappresentanti delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Cultura del consenso e presidi contro le modifiche al reato di violenza sessualeDue manifestazioni a Lecce per esprimere dissenso dietro ogni ambiguità relativa al reato di violenza sessuale e alle modifiche introdotte dal... Leggi anche: Violenza: Me.dea allerta su leggi che indeboliscono il consenso Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: I tasti giusti – Oltre il silenzio: a Mormanno partecipazione e confronto sulla salute mentale; Fregene, contro la violenza di genere nasce Oltre il silenzio: cultura del consenso e reti di aiuto al centro del convegno; Come difendersi dai droni?; Oltre il silenzio alla Biblioteca Gino Pallotta il 18 aprile. 'Oltre il muro del silenzio', a Cosenza un murale contro la violenza di genereUn nuovo murale per rigenerare lo spazio urbano e rompere il silenzio sulla violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale della donna è stato presentato a Cosenza, in via degli Stadi, ... ansa.it Medea e Grete Samsa: voci di donne oltre il silenzioArezzo, 18 marzo 2025 – Medea e Grete Samsa: voci di donne oltre il silenzio. Venerdì 20 marzo alle 17,30 a Palomar la presentazione del libro Due monologhi lucani di Roberto Riviello nell’ambito ... lanazione.it La storia della #CGIL dalla fondazione a oggi, anno per anno in oltre cento video. Se a distanza di oltre cento anni dalla sua morte la figura di Giacomo Matteotti è ancora così potente, è sicuramente grazie al suo impegno come amministratore comunale e org - facebook.com facebook Il giornalista Ahmed Shihab-Eldin è detenuto da oltre sei settimane in Kuwait, dove rischia ora un processo davanti a un tribunale speciale. Arrestato il 3 marzo a Kuwait City, il reporter, cittadino kuwaitiano nato negli Stati Uniti e volto noto del giornalismo inter x.com