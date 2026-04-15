Durante l’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno svolto un’operazione di vigilanza straordinaria nei principali punti di ritrovo frequentati da giovani. Durante i controlli, sono stati sequestrati alcuni chili di hashish e sono stati effettuati diversi blitz nei locali della zona. L’intervento ha coinvolto numerosi militari che hanno verificato le attività commerciali e le persone presenti nei luoghi sotto osservazione.

I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno condotto un’operazione di vigilanza straordinaria durante l’ultimo fine settimana, concentrando l’attenzione sui luoghi di aggregazione frequentati dai più giovani. L’intervento, coordinato con l’autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha il coinvolgimento del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e ha portato al sequestro di hashish e alla segnalazione di quattro ragazzi per possesso di stupefacenti. Controllo capillare tra sicurezza stradale e vigilanza sanitaria. L’attività operativa si è articolata su diversi fronti, colpendo sia la microcriminalità che le irregolarità amministrative e la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novi Ligure, raid dei Carabinieri: hashish sequestrato e blitz nei locali

Notizie correlate

Blitz antidroga dei carabinieri: sequestrato oltre un chilo di hashishUn arresto e il sequestro di più di 1,2 chilogrammi di hashish, alcune pastiglie, un bilancino di precisione e 2.

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Croce Rossa, 'oltre 300 morti e feriti a Beirut per i raid israeliani'.

Duplice omicidio a Novi, caccia a due assassiniALESSANDRIA - Sono due gli assassini che la notte scorsa hanno massacrato a coltellate, in una villetta di Novi Ligure, la moglie di un dirigente industriale, Susy Cassini, 45 anni, e il figlio Gianlu ... corriere.it

Delitto di Novi Ligure, la storia dei fidanzatini Erika e Omar e la ricostruzione del massacro familiareAiuto, due albanesi hanno ammazzato mia madre e mio fratello!. Sono appena passate le 21. Una ragazza di sedici anni, scalza, in lacrime, sta urlando per strada in un tranquillo quartiere ... fanpage.it