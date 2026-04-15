NostOS risveglia lo Z80 | il nuovo OS che sfida il tempo sugli 8 bit

Un nuovo sistema operativo, denominato NostOS, sta riaccendendo l'interesse per il processore Z80. La piattaforma hardware coinvolta è il modulo RC2014, noto per la sua natura modulare e compatibilità con dispositivi a 8 bit. Il progetto mira a sfruttare le capacità di questo antico processore, offrendo un sistema aggiornato e funzionale. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui dettagli tecnici o sulle eventuali applicazioni pratiche del nuovo OS.

Un nuovo sistema operativo chiamato NostOS sta ridando vita alla potenza del processore Z80, puntando sulla piattaforma hardware modulare RC2014. Il progetto mira a offrire un controllo totale e diretto sulla macchina, superando i limiti delle moderne interfacce software attraverso un’architettura che celebra l’eleganza tecnica degli 8 bit. Tutto ha inizio con la visione di Federico Faggin, l’ingegnere che nel 1976 decise di fondare Zilog dopo aver lasciato Intel nel 1974. L’obiettivo era ambizioso: creare un successore dell’8080 che fosse più efficiente e meno costoso da implementare. Mentre il vecchio chip richiedeva numerosi componenti di supporto e presentava ostacoli nella gestione dei registri e delle interruzioni, lo Z80 fu concepito per integrare più funzioni in un unico componente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NostOS risveglia lo Z80: il nuovo OS che sfida il tempo sugli 8 bit "Il tempo che si risveglia"Gesto simbolico per l’inizio di marzo, Ecomuseo Aquae Planae dedica un nuovo appuntamento mensile alla Casa Museo Dino Coltro mercoledì 11 marzo alle... Wear OS cambia volto: dal settembre tutte le app a 64 bitDal 15 settembre 2026, tutte le nuove app e gli aggiornamenti per Wear OS dovranno essere compatibili con l’architettura a 64 bit.