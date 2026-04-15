Nebbia su Milano il nuovo romanzo noir di Pasquale Ciambriello

È stato pubblicato il nuovo romanzo noir di Pasquale Ciambriello, intitolato “Nebbia su Milano”. Il libro è stato presentato nelle ultime settimane e si inserisce nel genere poliziesco, ambientato nella città di Milano. La narrazione segue le vicende di un protagonista coinvolto in una serie di eventi misteriosi e intricati, con dettagli che puntano a ricostruire un quadro complesso di fatti e persone.

Tempo di lettura: 2 minuti “Nebbia su Milano”, il nuovo romanzo di Pasquale Ciambriello, è ora disponibile È stato pubblicato ed è ora disponibile , un’opera intensa e coinvolgente che accompagna il lettore nella Milano del dopoguerra, tra atmosfere dense, mistero e tensioni morali. Ambientato nel 1953, il libro segue le vicende di Vittorio Rinaldi, ex poliziotto segnato da un passato difficile, che si ritrova coinvolto in un’indagine sul furto di una preziosa pala d’altare. Quella che appare inizialmente come una semplice incarico investigativo si trasforma rapidamente in un viaggio nei lati più oscuri della città, dove emergono traffici illeciti, rapporti ambigui e verità rimaste sepolte sin dagli anni della guerra.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Nebbia su Milano”, il nuovo romanzo noir di Pasquale Ciambriello Notizie correlate Maradona e il noir napoletano: il romanzo di Giuseppe Farese che conquistaNAPOLI – C’è un momento preciso, nella memoria collettiva di Napoli, che ancora oggi vibra come una scossa elettrica: il 3 novembre 1985. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Nebbia su Milano, disponibile il nuovo romanzo del giornalista sannita Pasquale Ciambriello; Vinitaly premia Riflesso Falanghina del Sannio DOC 2025; Cervinara: tra composizione di liste e adempimenti si avvicina la scandenza del 25 aprile; Noir nella Milano del ’53 | il mistero della pala d’altare rubata. Nebbia su Milano, disponibile il nuovo romanzo del giornalista sannita Pasquale CiambrielloÈ stato pubblicato ed è ora disponibile Nebbia su Milano, il nuovo romanzo noir del giornalista sannita Pasquale Ciambriello, un’opera intensa e coinvolgente che accompagna il lettore nella Milano d ... ntr24.tv È uscito il nuovo libro di Pasquale Ciambriello “Nebbia su Milano” Da oggi, 13 aprile, è possibile acquistarlo su Amazon al costo di 13€. “Nebbia su Milano” "Milano, 1953. La guerra è finita… ma non per tutti. Tra vicoli immersi nella nebbia, segreti sepolti e uo facebook