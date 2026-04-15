?Monreale l’eccellenza della danza finisce sui media nazionali | il successo di Susanna La Corte

Una ballerina di Monreale sta ricevendo attenzione dai principali media nazionali dopo aver ottenuto riconoscimenti in ambito artistico. La sua attività è stata protagonista di numerosi servizi e articoli che ne evidenziano le performance e i successi nel mondo della danza. La sua presenza sui media ha portato alla ribalta il nome della città, grazie a una carriera ormai consolidata nel settore.

Monreale – C’è un’anima monrealese che sta attirando l’attenzione dei grandi circuiti della critica artistica nazionale. Susanna La Corte — direttrice artistica, maestra, coreografa e giudice di gara della nota scuola di danza ASD Danzarte Academy (con sede in Salita Garibaldi, 9) — è stata recentemente protagonista di due importanti servizi giornalistici che ne celebrano il talento e la dedizione. A catturare l’interesse della stampa non è stata solo la sua perizia tecnica, ma un profilo professionale poliedrico: una carriera costruita con costanza tra palcoscenici e insegnamento. Due testate di rilievo hanno infatti deciso di dedicarle ampio spazio: il settimanale lombardo New Entry Magazine e il prestigioso Corriere dello Spettacolo.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - ?Monreale, l’eccellenza della danza finisce sui media nazionali: il successo di Susanna La Corte Notizie correlate Olimpiadi della Danza: la scuola media “Viale della Resistenza” conquista il secondo posto e vola alle finaliPer la scuola cesenate si tratta di un risultato particolarmente significativo: dopo il quarto posto ottenuto nel 2025, quest’anno gli studenti sono... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Monreale Moda: in piazza Guglielmo nel weekend sfilano l'eccellenza e le tendenze del momento; Città di Monreale, c'è una novità nello staff; Grande successo per la prima serata di Moda Monreale 2026 al Complesso Guglielmo II; Eleganza, creatività e innovazione: due giorni di sfilate di moda nel cuore di Monreale. Monreale si prepara ad ospitare Sigfrido Ranucci, uno dei volti più autorevoli del giornalismo italiano contemporaneo. ' https://www.balarm.it/FSNT facebook