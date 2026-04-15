Meteo Roma del 15-04-2026 ore 06 | 15
Venerdì mattina, alle prime ore, le previsioni del tempo indicano molte nuvole in transito nel Nord Italia. La giornata si presenta con condizioni di cielo coperto, senza indicazioni di precipitazioni significative. Le temperature sono previste in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso durante tutto il mattino, con possibili schiarite nelle ore successive. La situazione meteo si mantiene stabile senza variazioni significative.
meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole in transito al mattino con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuta altrove nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna Maggiori schiarite altrove generale miglioramento dalla serata al centro condizioni di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate piogge sparse specie sui settori adriatici nel pomeriggio acquazzoni e temporali sviluppo sulle zone interne graduale miglioramento della serata con residuo azioni sui settori adriatici al sud giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare Associata...🔗 Leggi su Romadailynews.it
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