Meteo | Previsioni per giovedì 16 aprile

Per giovedì 16 aprile le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni a Modena, senza precipitazioni durante tutta la giornata. La temperatura massima sarà di 21°C, mentre quella minima raggiungerà gli 11°C. Lo zero termico si manterrà intorno a 2839 metri. La giornata sarà caratterizzata da condizioni climatiche stabili e soleggiate, con poche variazioni di nuvolosità.

A Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2839m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it METEO | Previsioni di Giovedì 2 aprile 2026 Notizie correlate Meteo | Previsioni per giovedì 2 aprileA Modena cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo | Previsioni per giovedì 9 aprileA Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Il tempo peggiora: cieli grigi, molto vento e un po’ di pioggia fra lunedì e martedì. Da giovedì torna il sole; Previsioni meteo video di giovedì 16 aprile sull'Italia; Meteo | Previsioni per giovedì 9 aprile. Meteo, 16 aprile con temporali residui al Centro-sud: le previsioniIl maltempo insiste oggi al Centro-Sud e nelle Isole con piogge di forte intensità mentre la ventilazione si attenua. Al Nord inizia a migliorare ... meteo.it Meteo, tempesta e sabbia del Sahara travolgono l’Italia: maltempo e allerta, le previsioniImmagine di repertorio. Foto di Alex Plesovskich su UnsplashMeteo in Sicilia Prosegue l’allerta meteo ... msn.com Ancora piogge e temporali al Centro-Sud, poi un miglioramento: le previsioni meteo per giovedì 16 aprile -> https://tinyurl.com/yjrb36kw - facebook.com facebook Previsioni #Meteo di oggi #15aprile ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #15aprile2026 x.com